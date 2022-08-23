Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde "Ebola salgını" ilan edildi - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde "Ebola salgını" ilan edildi

23.08.2022 16:00
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde "Ebola salgını" ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde vaka tespit edilmesi üzerine, Ebola salgını ilan edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde vaka tespit edilmesi üzerine, Ebola salgını ilan edildi.

Sağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani, yaptığı açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletinde yeni ebola vakası kaydedildiğini ve bölgede salgın ilan edildiğini duyurdu.

Vakanın 46 yaşında bir kadın olduğunu belirten Mbungani, bu kişiyle temaslı 160 kişinin tespit edildiğini ve sağlık ekiplerince gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Kaynak: AA

Afrika, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde 'Ebola salgını' ilan edildi - Son Dakika

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