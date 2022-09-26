Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, isyancılarla mücadeleye dikkat çekmek için greve gidildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, isyancılarla mücadeleye dikkat çekmek için greve gidildi

26.09.2022 14:10
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, isyancılarla mücadeleye dikkat çekmek için greve gidildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Goma şehrinde hükümetin isyancılarla mücadelede yetersiz kalmasını protesto için 2 günlük grev ilan edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Goma şehrinde hükümetin isyancılarla mücadelede yetersiz kalmasını protesto için 2 günlük grev ilan edildi.

Sivil toplum kuruluşu Değişim İçin Mücadele Hareketi (LUCHA) yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ile mücadelede yetersizliğini protesto etmek için Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'da 2 günlük grev başlattıklarını duyurdu.

Açıklamada ayrıca hükümetin 7 Mayıs 2021'de bölgede ilan ettiği askeri kuşatmanın derhal kaldırılması çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, şiddet olaylarının arttığı ülkenin doğusu Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde, güvenliği kontrol altına almak amacıyla "askeri kuşatma" ilan etmiş, sivil yetkilileri görevden alarak yerlerine askerler atamıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Saldırılarda, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
Ebola Uganda'da 5 bölgeye yayıldı 19 kişiyi öldürdü Ebola Uganda'da 5 bölgeye yayıldı 19 kişiyi öldürdü
Kaynak: AA

23 Mart, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, isyancılarla mücadeleye dikkat çekmek için greve gidildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:19 Reha Muhtar şiddet uyguladığı öne sürülen çocuğunun velayetini kaybetti! Kızına yaklaşamayacak
19:18 Fenerbahçe lisans çıkarmamıştı! Filip Novak'a talip çıktı
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciden dar gelirlilere kadar milyonlarca vatandaşa verilecek destekleri tek tek duyurdu
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
18:13 Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız
17:38 Yanlışlıkla çöpe atılan 100 bin liralık altını sahibine ulaştıran belediye personeline teşekkür belgesi verildi
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 19:47:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, isyancılarla mücadeleye dikkat çekmek için greve gidildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement