Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, isyancılarla mücadeleye dikkat çekmek için greve gidildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Goma şehrinde hükümetin isyancılarla mücadelede yetersiz kalmasını protesto için 2 günlük grev ilan edildi.

Sivil toplum kuruluşu Değişim İçin Mücadele Hareketi (LUCHA) yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ile mücadelede yetersizliğini protesto etmek için Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'da 2 günlük grev başlattıklarını duyurdu.

Açıklamada ayrıca hükümetin 7 Mayıs 2021'de bölgede ilan ettiği askeri kuşatmanın derhal kaldırılması çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, şiddet olaylarının arttığı ülkenin doğusu Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde, güvenliği kontrol altına almak amacıyla "askeri kuşatma" ilan etmiş, sivil yetkilileri görevden alarak yerlerine askerler atamıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Saldırılarda, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldürüldüğü tahmin ediliyor.