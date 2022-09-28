Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15. dalga Ebola salgınının sona erdiği ilan edildi - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15. dalga Ebola salgınının sona erdiği ilan edildi

28.09.2022 22:54
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15. dalga Ebola salgınının sona erdiği ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde ortaya çıkan 15. dalga Ebola salgınının sona erdiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde ortaya çıkan 15. dalga Ebola salgınının sona erdiği bildirildi.

KDC Sağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani yaptığı açıklamada, Kuzey Kivu eyaletinin Beni şehrinde 42 gün önce ortaya çıkan Ebola salgınının sona erdiğini duyurdu.

Salgında 2 kişide ebola vakasının tespit edildiğini belirten Mbungani, salgınla mücadele kapsamında vaka ile temaslı 182 kişinin 21 gün boyunca müşahede altında tutulduğunu ve yaklaşık 500 kişinin aşılandığını kaydetti.

Bakan Mbungani, sona eren salgının 2018 ve 2020'de Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde ortaya çıkan salgınlarla genetik olarak bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkenin Ekvator eyaletinde ortaya çıkan 14. dalga Ebola salgınının 5 Temmuz'da sona erdiği duyurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre, salgının bittiğinin ilan edilebilmesi için bölgede 42 gün boyunca yeni bir vakaya rastlanmaması gerekiyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Kaynak: AA

Afrika, Kongo, Güncel, Son Dakika

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