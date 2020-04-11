Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda 33 milis öldürüldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda, güvenlik güçleriyle çatışan 33 milisin öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri vilayetinin Djugu kentinde KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile Kongo'nun Kalkınması İttifakına (CODECO) bağlı milisler arasında perşembeden bu yana şiddetli çatışmalar meydana geldi.

Çatışmalarda 33 milis etkisiz hale getirilirken, 2 asker hayatını kaybetti.

Ordu, CODECO'ya ait büyük miktarda mühimmata el koydu.

Ituri'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2017'den bu yana en az 700 sivil öldü

CODECO, Djugu bölgesinde hazirandan bu yana saldırılar düzenliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların şiddet eylemlerine sahne oluyor.