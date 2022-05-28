Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkesindeki isyancı gruplara destek vermekle suçladığı Ruanda'dan Kigali Büyükelçisini çekti ve iki ülke arasındaki uçuşları askıya aldı.
KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya Katembwe, yaptığı açıklamada, ülkesinin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba destek vermekle suçladığı Ruanda'dan büyükelçilerini çektiklerini bildirdi.
Katembwe ayrıca, Ruanda'nın resmi hava yolu şirketi RwandAir'in, KDC'ye olan bütün uçuşlarının askıya alındığını duyurdu.
KDC, 26 Mayıs'ta, Ruanda'nın isyancı grup M23 grubuna askeri destek verdiğini ileri sürülmüş, Ruanda ise iddiaları yalanlamıştı.
Ülkenin doğusunda haftalardır KDC ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda'dan büyükelçisini çekti - Son Dakika