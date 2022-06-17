Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda ile tüm anlaşmaları dondurdu

Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi liderliğinde toplanan Yüksek Savunma Konseyinin Ruanda ile yapılan tüm mutabakat, anlaşma ve sözleşmeleri askıya aldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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