Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda'yı isyancıları desteklemekle suçladı - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda'yı isyancıları desteklemekle suçladı

26.05.2022 17:51
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda'yı isyancıları desteklemekle suçladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), komşusu Ruanda'yı 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba askeri destek vermekle suçladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), komşusu Ruanda'yı 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba askeri destek vermekle suçladı.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya Katembwe, yaptığı açıklamada, Ruanda'nın isyancı M23 grubuna askeri destek verdiğini iddia etti.

Ülkelerine yapılan bütün dış müdahalelere gereken cevabın verileceğini belirten Katembwe, bu konuları görüşmek üzere Ruanda'ya bir heyet gönderildiğini bildirdi.

KDC'nin doğusunda haftalardır ordu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı M23 grubu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ruanda ise 2 gün önce ülke topraklarına KDC'nin bomba attığını ve sivillerin yaralanmasına sebep olduğunu iddia etmişti.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

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