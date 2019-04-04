Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti Salgın Hastalıklarla Mücadele Ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Salgın Hastalıklarla Mücadele Ediyor

56 dakika önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen kızamık, kolera ve ebola salgınlarında sene başından bu yana en az bin kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Salgın Hastalıklarla Mücadele Ediyor, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen kızamık, kolera ve ebola salgınlarında sene başından bu yana en az bin kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 29 eyaletinden 14'ünde etkili olan kızamık salgınında, 2019'un ilk 3 ayında 41 bin 720 vaka görüldü. Bu vakalardan 761'i ölümle sonuçlandı.

Daha çok çocuklar arasında yaygın olan kızamık salgınına karşı gelecek hafta aşı kampanyası başlatılacak.

Ayrıca ReliefWeb'in son verilerine göre, KDC'de 2019'un ilk 11 haftasında, 6 bin 698 kolera vakası görüldü. Vakaların yüzde 60'ı Kuzey Kivu ve Haut Katanga eyaletlerinde tespit edildiği salgında, 177 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, geçen temmuzda Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve Ituri eyaletine yayılan salgında toplam bin 34 ebola vakası görüldü. Bu vakalardan 624'ü ölümle sonuçlandı. Ayrıca, ebola vakası olduğundan şüphelenilen 66 ölüm daha gerçekleşti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 94 bin 338 kişiye aşı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:43 Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastada Kızamık Virüsü Tespit Edildi, Yoğun Bakım Karantinaya Alındı Esra Erol'da Cinci Hoca Dehşeti İzleyicilerin Kanını Dondurdu! Canlı Yayındaki İddialar Müge Anlı'yı Bile Dehşete Düşürdü: Korku Filmi Gibi Çukur Dizisinde Şok Eden Ayrılık! Sena Koçovalı Öldü mü?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 22:39:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti Salgın Hastalıklarla Mücadele Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]