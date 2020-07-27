Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zambiya arasındaki sınır çatışması - Son Dakika

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Zambiya arasındaki sınır anlaşmazlığında KDC'yi haklı buldu.

KDC Milli Savunma Bakanı Aime Ngoy Mukena yaptığı açıklamada, SADC'nin yaptığı soruşturmanın ardından, KDC ve Zambiya arasındaki sınır anlaşmazlığında KDC'yi haklı bulduğunu bildirdi.

Mukena, SADC'nin Zambiya hükümetine işgal ettiği KDC topraklarında yer alan "Kibanga ve Kalubamba bölgelerini terk etmeleri için 7 gün süre verdiğini" iddia etti.

Kinşasa'nın isteği üzerine SADC, tartışmalı sınır hattına sivil ve askerlerden oluşan 15 kişilik gözlemci heyeti yollamıştı.

Zambiya'nın 17 Mayıs'ta, Moba bölgesindeki Kibanwa ve Kalubamba köylerine işgal girişiminde bulunduğunu iddia eden KDC, sınır hattına yakın bölgelere asker konuşlandırdığını açıklamıştı.

İki ülkenin orduları, Zambiya'nın tartışmalı köyü ele geçirme girişiminden sonra karşı karşıya gelmiş, çıkan çatışmada iki Kongo ve iki Zambiya askeri hayatını kaybetmişti.

Zambiya, KDC bağımsızlığını ilan etmeden önce Kibanwa ve Kalubamba köylerinin kendi topraklarının parçası olduğunu öne sürüyor.