Kongo Demokratik Cumhuriyetinde yargıçlar greve ara verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyetinde yargıçlar greve ara verdi - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyetinde yargıçlar greve ara verdi

1 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) maaşlarında ve çalışma koşullarında iyileştirme talep eden yargıçların 10 Şubat'tan bu yana sürdürdükleri greve ara verdikleri bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyetinde yargıçlar greve ara verdi, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) maaşlarında ve çalışma koşullarında iyileştirme talep eden yargıçların 10 Şubat'tan bu yana sürdürdükleri greve ara verdikleri bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, daha iyi bir maaş ve çalışma koşulları talep eden yargıçlar, hükümetle müzakerelerin sürmesini sağlamak için iyi niyet göstergesi olarak süresiz grevlerini askıya aldı.

Kongo Özerk Yargıçlar Birliği Başkanı Edmond Isofa, sorunlara en kısa zamanda çözüm bulunması için greve ara verdiklerini kaydetti.

Yargıçların şu anki kötü çalışma koşullarını kabul etmeyeceğini belirten Isofa, greve ara verilen süreçte müzakerelerdeki ilerlemeye göre yeniden iş durdurma kararı alabileceklerini vurguladı.

Bugünden itibaren mahkemelerde yeniden göreve başlayan yargıçlar, KDC yönetiminden görev yüklerini azaltmalarını da istiyor.

Yargıçlar Yüksek Konseyi, temmuz ayında hükümete maaş ve ek ödeme tekliflerini sunmuştu.

KDC'de, adalet sistemi insan hakları örgütleri tarafından yozlaşmış olarak değerlendiriliyor.

Bu arada, eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, 2018'de yolsuzlukla suçlanan 250 hakimi görevden almıştı.

Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzman raporundaki "Sperm" detayı tecavüzle suçlanan profesörü zora sokacak
Zehra'nın intiharına neden olmakla suçlanan eski sevgilisi beraat etti Zehra'nın intiharına neden olmak suçlanan eski sevgiliye beraat Peugeot'ya yakışmayan hareket! 2. el araç alan tüketici soluğu mahkemede aldı

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 04:54:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kongo Demokratik Cumhuriyetinde yargıçlar greve ara verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]