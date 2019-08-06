Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik'te 4 günde 36 kişi Ebola'dan öldü
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Kongo Demokratik'te 4 günde 36 kişi Ebola'dan öldü

2 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında son 4 günde 36 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik'te 4 günde 36 kişi Ebola'dan öldü, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında son 4 günde 36 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu ve Ituri eyaletinde 2 bin 763 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 2 bin 669 kişide Ebola virüsüne rastlandı.
Bakanlık, 36'sı son 4 günde olmak üzere şu ana kadar Ebola'dan bin 755 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Öte yandan virüsü taşıyan 797 kişi iyileşirken, Ebola merkezlerinde 117 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 185 bin 289 kişi aşılandı.
Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.
Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.
Kongo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:17 Kaynak: AA
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