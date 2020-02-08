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Kongo Devlet Başkanı'nın oğluna Fransa'da kara para aklama soruşturması
56 dakika önce
Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun oğluna Fransa'da kara para aklamaktan soruşturma açıldığı iddia edildi. AFP davaya yakın bir kaynağa dayanarak soruşturmanın Aralık 2019 tarihinde başladığını yazdı.
Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun oğluna Fransa'da kara para aklamaktan soruşturma açıldığı iddia edildi. AFP haber ajansı, davaya yakın bir kaynağa dayanarak soruşturmanın Aralık 2019 tarihinde başladığını yazdı.
İsmi açıklanmayan kaynak, Başkan'ın 45 yaşındaki oğlu Denis Christel Sassou Nguesso'nun ailesine ait malları yasal olmayan yollardan üzerine geçirmekle suçlandığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:41
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