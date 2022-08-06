7 Büyükelçilik'te yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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7 Büyükelçilik'te yapılan atamalar Resmi Gazete'de

06.08.2022 02:50
7 Büyükelçilik'te yapılan atamalar Resmi Gazete'de

KONGO, Filipinler, Kore, Madagaskar, Sudan, Namibya ve Kenya Büyükelçileri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

KONGO, Filipinler, Kore, Madagaskar, Sudan, Namibya ve Kenya Büyükelçileri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Munis Dirik, Filipinler Cumhuriyeti Büyükelçisi Artemiz Sümer, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin, Madagaskar Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Namibya Cumhuriyeti Büyükelçisi Berin Makbule Tulun ve Kenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu merkeze alındı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüsnü Murat Ülkü, Filipinler Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Evren Akyol, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Murat Tamer, Madagaskar Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İshak Ebrar Çubukçu, Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çobanoğlu, Namibya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Feral Çekerek Oruçkaptan ve Kenya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Subutay Yüksel atanmıştır. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Filipinler, Kongo, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 Büyükelçilik'te yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 Büyükelçilik'te yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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