Kongo Katolik Kilisesi çocuğu olan rahiplerin dini görevlerini bırakmasını istedi - Son Dakika
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Kongo Katolik Kilisesi çocuğu olan rahiplerin dini görevlerini bırakmasını istedi

07.04.2022 15:41
Kongo Katolik Kilisesi çocuğu olan rahiplerin dini görevlerini bırakmasını istedi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Katolik Kilisesinin çocuğu olan bütün rahiplerin dini görevlerinden ayrılmalarını istediği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Katolik Kilisesinin çocuğu olan bütün rahiplerin dini görevlerinden ayrılmalarını istediği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC Piskoposluk Konferansının (CENCO) belgeleri basına sızdırıldı.

Çocuğu olan rahiplerin derhal dini görevlerinin tamamından ayrılmaları gerektiği belirtilen belgelerde, talimata uymayan rahiplerle ilgili olarak, Vatikan bilgilendirilerek en yüksek cezayı almaları sağlanacağı uyarısı yapıldı.

Konuyla ilgili KDC Katolik Kilisesinden açıklama yapılmadı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 2-5 Temmuz arasında KDC'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Almanya Münih Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, Katolik din adamlarının büyük bir kısmının evlenme yasağından ve çocuk sahibi olamamaktan rahatsızlık duyduğu ortaya çıkmıştı.

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Katolik, Vatikan, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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