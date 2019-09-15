Son Dakika Haberleri: Kongo Nehri'nde tekne battı: 36 kayıp
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Kongo Nehri'nde tekne battı: 36 kayıp

34 dakika önce

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 36 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Kongo Nehri'nde tekne battı: 36 kayıp, System.String[]

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 36 kişinin kayıp olduğu belirtildi.


Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde polis tarafından yapılan açıklamada, başkent Kinşasa yakınlarında Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 36 kişinin kaybolduğu bildirildi. Açıklamada, batan teknedeki 76 kişinin kurtulduğu, kazanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi. - KİNŞASA

Polis, Kongo, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
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