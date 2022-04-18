Kongo'nun doğusunda yaklaşık 1 yıldır devam eden askeri kuşatmanın süresi uzatıldı - Son Dakika
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Kongo'nun doğusunda yaklaşık 1 yıldır devam eden askeri kuşatmanın süresi uzatıldı

18.04.2022 22:36
Kongo'nun doğusunda yaklaşık 1 yıldır devam eden askeri kuşatmanın süresi uzatıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddet olaylarının yaşandığı Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde 7 Mayıs 2021'de ilan edilen askeri kuşatmanın süresi 2 hafta uzatıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddet olaylarının yaşandığı Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde 7 Mayıs 2021'de ilan edilen askeri kuşatmanın süresi 2 hafta uzatıldı.

KDC Ulusal Meclisinde yapılan oturumun ardında yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından ilan edilen askeri kuşatmanın 2 hafta daha uzatılması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, karara ilişkin oylamaya katılan 317 milletvekilinden 314'ünün oyuyla askeri kuşatmanın 22. kez uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde emniyetin sağlanması için askeri kuşatma ilan edilmiş, sivil yöneticiler görevden alınarak yerlerine askeri yöneticiler atanmıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

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