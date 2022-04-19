Kongo'nun doğusundaki çatışmalarda son 10 günde 85 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kongo'nun doğusundaki çatışmalarda son 10 günde 85 sivil hayatını kaybetti

19.04.2022 21:17
Kongo'nun doğusundaki çatışmalarda son 10 günde 85 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile ordu arasındaki çatışmaların giderek şiddetlendiği Ituri eyaletinde, isyancılar son 10 günde 85 sivili öldürdü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile ordu arasındaki çatışmaların giderek şiddetlendiği Ituri eyaletinde, isyancılar son 10 günde 85 sivili öldürdü.

KDC'de yayın yapan Birleşmiş Milletlerin Okapi Radyosunun haberine göre, güvenlik güçleri ile isyancı gruplar arasında çatışmaların devam ettiği Ituri eyaletinin Irumu bölgesinde, isyancılar son 10 günde 85 sivili öldürdü.

Cinayetlerin çoğunun Müttefik Demokratik Güçleri (ADF) ve 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri tarafından işlendiği belirtildi.

Ülkenin doğusunda haftalardır Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF üyelerinin saldırılarında ise 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Güvenlik güçleri, 23 Mart, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo'nun doğusundaki çatışmalarda son 10 günde 85 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kongo'nun doğusundaki çatışmalarda son 10 günde 85 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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