Kongo'nun İktidardaki Koalisyon Hükumeti Mecliste Çoğunluğu Kazandı

Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybeden Josef Kabila'nın iktidardaki koalisyonu milletvekili seçimlerinde çoğunluğu kazandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybeden Josef Kabila'nın iktidardaki koalisyonu milletvekili seçimlerinde çoğunluğu kazandı. Koalisyonunun bir yetkilisi, muhalefet lideri Felix Tshisekedi'nin başkanlığı kazandığı aynı gün koalisyonun da meclisin çoğunluğunu kazandığını söyledi.



Koalisyonun meclis çoğunluğunu kazanmasının, Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tshisekedis'in seçim kampanyasında, "18 yıllık Kabila dönemini bitireceğim" sözünü yerine getiremeyeceği şeklinde yorumlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Joseph Kabila'nın hükümetteki bazı bakanlar ve güvenlik güçleri üzerindeki etkisinin devam edeceği belirtildi.



Kongo'da 18 yıldır Cumhurbaşkanı olan Kabila'nın önümüzdeki günlerde makamını devretmesiyle ülkenin 59 yıllık bağımsızlık tarihinde iktidar ilk defa demokratik bir seçimle devredilmiş olacak. Kabila'nın 2023 yılında yapılacak olacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacağının işaretini verdiği belirtildi.



Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Martin Fayulu'nun pazartesi günü seçimlerde hile uygulandığı iddiası ile ülkenin yüksek mahkemesinde dava açacağı kaydedildi. - KİNŞASA

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