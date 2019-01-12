Son Dakika Haberleri: Kongo'nun İktidardaki Koalisyon Hükumeti Mecliste Çoğunluğu Kazandı

Kongo'nun İktidardaki Koalisyon Hükumeti Mecliste Çoğunluğu Kazandı

12 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybeden Josef Kabila'nın iktidardaki koalisyonu milletvekili seçimlerinde çoğunluğu kazandı.

Kongo'nun İktidardaki Koalisyon Hükumeti Mecliste Çoğunluğu Kazandı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybeden Josef Kabila'nın iktidardaki koalisyonu milletvekili seçimlerinde çoğunluğu kazandı. Koalisyonunun bir yetkilisi, muhalefet lideri Felix Tshisekedi'nin başkanlığı kazandığı aynı gün koalisyonun da meclisin çoğunluğunu kazandığını söyledi.

Koalisyonun meclis çoğunluğunu kazanmasının, Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tshisekedis'in seçim kampanyasında, "18 yıllık Kabila dönemini bitireceğim" sözünü yerine getiremeyeceği şeklinde yorumlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Joseph Kabila'nın hükümetteki bazı bakanlar ve güvenlik güçleri üzerindeki etkisinin devam edeceği belirtildi.

Kongo'da 18 yıldır Cumhurbaşkanı olan Kabila'nın önümüzdeki günlerde makamını devretmesiyle ülkenin 59 yıllık bağımsızlık tarihinde iktidar ilk defa demokratik bir seçimle devredilmiş olacak. Kabila'nın 2023 yılında yapılacak olacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacağının işaretini verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Martin Fayulu'nun pazartesi günü seçimlerde hile uygulandığı iddiası ile ülkenin yüksek mahkemesinde dava açacağı kaydedildi. - KİNŞASA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:59 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Kongo, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı AK Parti Milletvekili, Bugüne Kadar Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı

Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor Türk Kimyager, Karla Mücadelede Çığır Açacak Formül Geliştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:11:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kongo'nun İktidardaki Koalisyon Hükumeti Mecliste Çoğunluğu Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]