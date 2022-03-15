Kongo'nun Ituri eyaletinde son 2 ayda 16 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
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Kongo'nun Ituri eyaletinde son 2 ayda 16 bin kişi yerinden edildi

15.03.2022 20:52
Kongo'nun Ituri eyaletinde son 2 ayda 16 bin kişi yerinden edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde güvenlik güçleri ile isyancı gruplar arasında devam eden çatışmalardan dolayı 16 bin kişi evinden oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde güvenlik güçleri ile isyancı gruplar arasında devam eden çatışmalardan dolayı 16 bin kişi evinden oldu.

Watsa bölgesi Milletvekili Jean Pierre Batumoko yaptığı açıklamada, son iki ayda Ituri eyaletindeki çatışmalardan kaçan 16 bin kişinin komşu eyalet Haut-Uele'ye bağlı Watsa bölgesine sığındığını belirtti.

Çatışmalardan kaçanların hiçbir gıda yardımı almadan zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Butumoko, merkezi hükümete acil gıda yardımı çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenlik gerekçesiyle 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmiş, bölgedeki sivil yetkililer görevden alınarak yerlerine askeri yetkililer görevlendirilmişti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların çatışmalarına sahne oluyor.

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Güvenlik güçleri, Milletvekili, Kongo, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo'nun Ituri eyaletinde son 2 ayda 16 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika


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