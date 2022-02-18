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Kongo ordusu, darbe söylentilerinin ardından Cumhurbaşkanı'na bağlılık sözü verdi - Son Dakika

Kongo ordusu, darbe söylentilerinin ardından Cumhurbaşkanı'na bağlılık sözü verdi

18.02.2022 21:00
Kongo ordusu, darbe söylentilerinin ardından Cumhurbaşkanı'na bağlılık sözü verdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) darbe söylentilerinin ardından ordu, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye sadakatini yeniledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) darbe söylentilerinin ardından ordu, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye sadakatini yeniledi.

Ulusal basındaki Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlerde, KDC Silahlı Kuvvetlerinin (FARDC) üst düzey yetkilileri Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, FARDC'nın üst düzey yetkilileri, Cumhurbaşkanı Tshisekedi'ye bağlılık sözü verdi.

Tshisekedi'nin Güvenlik Danışmanı François Beya'nın tutuklanmasının ardından başlayan darbe iddialarının ardından gerçekleşen görüşmede ayrıca, ordu içinde darbe hazırlığı olmadığı konusunda Cumhurbaşkanı'na güvence verildi.

Devlet güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 Şubat'ta gözaltına alınan Tshisekedi'nin Güvenlik Danışmanı François Beya, halen Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nda (ANR) tutuluyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Beya'nın devlet güvenliğini tehlikeye attığına dair güçlü emareler olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın yakın arkadaşı olan Beya, 2020'de Tshisekedi ile Kabila arasındaki koalisyonun sona ermesine rağmen Cumhurbaşkanı Özel Güvenlik Danışmanı olarak görevine devam ediyordu.

KDC'deki en etkili adamlardan biri olarak kabul edilen Beya'nın ismi sık sık darbe söylentileriyle beraber anılıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo ordusu, darbe söylentilerinin ardından Cumhurbaşkanı'na bağlılık sözü verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kongo ordusu, darbe söylentilerinin ardından Cumhurbaşkanı'na bağlılık sözü verdi - Son Dakika
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