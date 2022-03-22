Kongo ordusu, ülkenin doğusunda insan hakları ihlali yapmakla suçlandı - Son Dakika
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Kongo ordusu, ülkenin doğusunda insan hakları ihlali yapmakla suçlandı

22.03.2022 18:11
Kongo ordusu, ülkenin doğusunda insan hakları ihlali yapmakla suçlandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ülkenin doğusunda uzun süredir devam eden çatışmaları bastırmak için insan hakları ihlali yapmakla suçlandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ülkenin doğusunda uzun süredir devam eden çatışmaları bastırmak için insan hakları ihlali yapmakla suçlandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamada, askeri kuşatma ilan edilen Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde ordu mensuplarının insan hakları ihlalleri yaptığını ileri sürdü.

Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde 10 aydır askeri kuşatmayla yönetilmesine rağmen, isyancı gruplara karşı başarı elde edilemediği belirtilen açıklamada, ordu mensuplarının barışçıl eylemcileri, aktivistleri, gazetecileri ve muhalif isimleri keyfi olarak gözaltına aldığı kaydedildi.

Ordu mensuplarının, bölgede insan haklarını hiçe saydığı ileri sürülen açıklamada, keyfi gözaltına alınan kişilerin işkenceye maruz kaldığı, tacize uğradığı iddia edildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin geçen ay paylaştığı raporda da Ocak 2022'de Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde 189 sivilin öldürüldüğü ve 473 insan hakkı ihlali gerçekleştirildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Raporda 2'si çocuk, 5'i kadın olmak üzere 42 sivilin ölümünden FARDC'nin sorumlu olduğu kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 7 Mayıs 2021'de şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak için askeri kuşatma ilan etmişti.

Kuşatma kapsamında bölgedeki sivil yetkililer görevden alınarak, yerlerine askeri yetkililer görevlendirilmişti.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, İnsan Hakları, Kongo, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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