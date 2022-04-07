Kongo, ünlü aktör Jean Claude Van Damme'a diplomatik pasaport verdi - Son Dakika
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Kongo, ünlü aktör Jean Claude Van Damme'a diplomatik pasaport verdi

07.04.2022 15:10
Kongo, ünlü aktör Jean Claude Van Damme'a diplomatik pasaport verdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ünlü Belçikalı sinema oyuncusu Jean Claude Van Damme'a kültür ve biyoçeşitlilik elçisi olarak diplomatik pasaport verdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ünlü Belçikalı sinema oyuncusu Jean Claude Van Damme'a kültür ve biyoçeşitlilik elçisi olarak diplomatik pasaport verdi.

Van Damme, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile başkent Kinsaşa'daki görüşmesinin ardından "Kongo kültür ve biyoçeşitlilik elçisi" olarak atandığını belirtti.

KDC diplomatik pasaportuna sahip olmaktan dolayı gurur duyduğunu kaydeden Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, Jacky Chan Messi, Ronaldinho ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızların KDC'ye gelerek, ülkenin ne kadar güvenli olduğunu göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Van Damme, KDC yağmur ormanlarının dünyanın akciğerleri olduğunun altını çizerek, tüm dünyaya "KDC'nin tarımına katkı sunma" çağrısı yaptı.

Ünlü dövüş sanatçısı ve aktör Van Damme, başrol oynadığı aksiyon filmleriyle dünya çapında başarı elde etmişti.

KDC hükümeti, daha önce Kongo kültürünü tanıtması için dünyaca ünlü rap sanatçısı "Maitre Gims" adıyla bilinen Gandhi Djuna'ya diplomatik pasaport vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo, ünlü aktör Jean Claude Van Damme'a diplomatik pasaport verdi - Son Dakika


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