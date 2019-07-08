Son Dakika Haberleri: Kongolu eski lider Ntaganda savaş suçlarından mahkum edildi
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Kongolu eski lider Ntaganda savaş suçlarından mahkum edildi

55 dakika önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketi lideri Bosco Ntaganda'yı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum etti.

Kongolu eski lider Ntaganda savaş suçlarından mahkum edildi, System.String[]
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketi lideri Bosco Ntaganda'yı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum etti.
Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkeme, Ntaganda'nın Kongo'da 2002-2003'te süren çatışmalarda yüzlerce sivili öldürme, çok sayıda kadına tecavüz etme ve ettirme, kadınları cinsel köle olarak kullanma ve çocukları savaştırma dahil 18 savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği kararını verdi.
Mahkeme, işlediği suçlardan dolayı "Terminatör" olarak adlandırılan Ntaganda hakkında belirlenecek cezanın daha sonra verileceğini belirtti.
UCM'deki en büyük ve karmaşık davalardan biri
UCM'nin 2006'da hakkında tutuklama kararı çıkardığı Ntaganda, 2013'ün Ocak ayında Ruanda'nın başkenti Kigali'deki ABD Büyükelçiliği'ne sığınmış, burada UCM savcılarına teslim edilmişti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusunda üst düzey general olmasının yanında 4 isyancı örgüt için de savaşan Ntaganda'nın davası, UCM'deki en büyük ve karmaşık davalardan biri olarak görülmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:49 Kaynak: AA
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kongo, Güncel
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