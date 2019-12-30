Kongolu teknisyen, Ebola'nın musluk temasıyla bulaşmasını engelleyecek aparat yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kongolu teknisyen, Ebola'nın musluk temasıyla bulaşmasını engelleyecek aparat yaptı - Son Dakika

Kongolu teknisyen, Ebola'nın musluk temasıyla bulaşmasını engelleyecek aparat yaptı

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) makine teknisyeni Honore Yoka, Ebola virüsünün musluk temasıyla bulaşmasını önleyecek aparat geliştirdi.

Kongolu teknisyen, Ebola'nın musluk temasıyla bulaşmasını engelleyecek aparat yaptı, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) makine teknisyeni Honore Yoka, Ebola virüsünün musluk temasıyla bulaşmasını önleyecek aparat geliştirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yoka, ülkenin doğusunda bir yıldan fazladır etkili olan ve 2 bin 231 kişinin öldüğü Ebola salgınında virüsün bulaşmasını önlemek için musluk teması olmadan ellerin sabunlanıp durulanabildiği aparat yaptı.

Yoka'nın aparatı sayesinde pedallara basılarak, musluktan akan suyla eller sabunlanıp durulanabiliyor.

Su ve elektrik kesintilerinin sık sık yaşandığı bölgede sensörlü mekanizmaların kullanılamaması nedeniyle musluk temaslarında virüs kolayca bulaşabiliyor.

Mekanizma, hastalığın bulaşma riskini azaltmak amacıyla bölgede yaygınlaştırılacak.

Öte yandan Yoka'nın aparatı, 300 mucitin katıldığı ulusal yarışmada Sağlık Bakanlığı tarafından 5 bin dolar ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Başbakan Sylvestre Ilunga'dan ödülünü alan Yoka, kazandığı parayı çalışmalarını geliştirmek için kullanacağını söyledi.

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkenin doğusunda Temmuz 2018'den bu yana etkili olan Ebola salgınında 3 bin 373 kişide virüse rastlandı, bunlardan 2 bin 231'i hayatını kaybetti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:48 Kaynak: AA
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