Son Dakika Haberleri: Kongolu 'Terminatör' Ntaganda savaş suçundan hüküm giydi
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Kongolu 'Terminatör' Ntaganda savaş suçundan hüküm giydi

33 dakika önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi Terminatör lakaplı Kongo'lu isyancı lider Bosco Ntaganda'yı savaş suçu işlediğine karar verdi

Kongolu 'Terminatör' Ntaganda savaş suçundan hüküm giydi, System.String[]
Uluslararası Ceza Mahkemesi 'Terminatör' lakaplı Kongo'lu isyancı lider Bosco Ntaganda'nın savaş suçu işlediğine karar verdi.

Lahey'deki mahkemede hakimler Ntaganda'ya bağlı güçlerin sivillere yönelik vahşi saldırılar ve tecavüzler gerçekleştirdiğini söyledi. Ntaganda ayrıca bir muz tarlasında yapılan saldırıda çocukların ve bebeklerin başlarının ezilerek ya da iç organları boşaltılarak öldürülmesinden de sorumlu bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:07 
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kongo, Dünya
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