Kongolu 'Terminatör' Ntaganda savaş suçundan hüküm giydi
33 dakika önce
Uluslararası Ceza Mahkemesi Terminatör lakaplı Kongo'lu isyancı lider Bosco Ntaganda'yı savaş suçu işlediğine karar verdi
Uluslararası Ceza Mahkemesi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:07
'Terminatör' lakaplı Kongo
'lu isyancı lider Bosco Ntaganda'nın savaş suçu işlediğine karar verdi. Lahey
'deki mahkemede hakimler Ntaganda'ya bağlı güçlerin sivillere yönelik vahşi saldırılar ve tecavüzler gerçekleştirdiğini söyledi. Ntaganda ayrıca bir muz tarlasında yapılan saldırıda çocukların ve bebeklerin başlarının ezilerek ya da iç organları boşaltılarak öldürülmesinden de sorumlu bulundu.
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