Kongre baskınında polisi sopayla iten göstericiye 5 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Kongre baskınında polisi sopayla iten göstericiye 5 ay hapis

13.07.2022 22:57
Kongre baskınında polisi sopayla iten göstericiye 5 ay hapis

NEW ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sırasında polisi elindeki bayrak sopasıyla iten göstericiye 5 ay hapis cezası verildi.

NEW ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sırasında polisi elindeki bayrak sopasıyla iten göstericiye 5 ay hapis cezası verildi.

Adalet Bakanlığı sözcüsüne göre, Kongre baskını sırasında elindeki Konfederasyon bayrağının sopa kısmıyla polisi iten David Alan Blair, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Columbia Bölge Savcılığı Sözcüsü William Miller, ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper'in, Blair'e, 5 aylık mahkumiyete ilaveten 18 ay denetimli serbestlik ve 2 bin dolar ceza verdiğini belirtti.

Maryland eyaletinde ikamet eden 27 yaşındaki Blair'in 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınına katıldığı, Washington polisinin bölgeyi terk etme emrini reddettiği bildirilmişti.

Bir polis memurunun vücut kamerası, Blair'i polis hattının önünde yürürken, "Lanet olsun, geri çekilmeyi bırakın. Korkmayın, biz Amerikalıyız." dediğini kaydetmişti.

Blair'in avukatına göre, polis memuru Blair'in kafasına üç kez copla vurarak kanamasına yol açmış, sonrasında Blair polisi elindeki bayrağın sopasıyla itmişti.

Kongre baskınıyla ilgili suçlanan yaklaşık 840 kişiden 330'dan fazlası bir yılın altında hapis cezasının öngörüldüğü suçlamaları kabul ederken, 9 günden 5 yıla kadar hapis cezası alan yaklaşık 100 kişi de dahil olmak üzere 200'den fazla kişi mahkum edildi.

YORUMLAR
500
ABD'de enflasyon rekor tazeledi: Yüzde 9,1 ABD'de enflasyon rekor tazeledi: Yüzde 9,1 Nelson Mandela'ya hediye edilen dünya boks şampiyonası kemeri çalındı Nelson Mandela'ya hediye edilen dünya boks şampiyonası kemeri çalındı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Christopher Cooper, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongre baskınında polisi sopayla iten göstericiye 5 ay hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:59 İstanbul'da alacaklı oldukları şahsı darp edip güpegündüz kaçıran iki şehir eşkıyası kardeş tutuklandı
22:15 Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor
21:45 Güzel oyuncu Mine Tugay, mini elbisesiyle takipçilerini mest etti
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 23:15:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kongre baskınında polisi sopayla iten göstericiye 5 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement