Kongre baskınıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyetçi vali adayına gözaltı - Son Dakika
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Kongre baskınıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyetçi vali adayına gözaltı

09.06.2022 19:47
Kongre baskınıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyetçi vali adayına gözaltı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Cumhuriyetçi Parti'den Michigan Eyalet Valisi Adayı olan Ryan Kelley'i, eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından geçtiğimiz yıl 6 Ocak'ta yapılan Kongre baskını ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldığı bildirildi.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Cumhuriyetçi Parti'den Michigan Eyalet Valisi Adayı olan Ryan Kelley'i, eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından geçtiğimiz yıl 6 Ocak'ta yapılan Kongre baskını ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldığı bildirildi.

ABD'de 6 Ocak 2021 tarihinde eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği baskın ile ilgili soruşturma devam ediyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Cumhuriyetçi Parti'den Michigan Eyalet Valisi Adayı olan Ryan Kelley'i eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından geçtiğimiz sene 6 Ocak'ta yapılan Kongre baskını ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

ABD Federal Savcılığı Washington DC Ofisinin Sözcüsü Bill Miller yaptığı açıklamada, 40 yaşındaki Kelley'nin Michigan eyaletine bağlı Allendale'de hakkındaki 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını ile ilgili suçlamalar nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alındığını ifade ederek, Kelley'nin öğleden sonra Michigan'ın Batı Bölgesinde bulunan Bölge Mahkemesi'ne ilk kez hakim karşısına çıkacağını aktardı.

FBI'ın Detroit'te bulunan saha ofisi tarafından Kelley'nin gözaltına alındığı doğrulanırken, Kelley'nin evinde de arama yapıldığı aktarıldı.

Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020'deki ABD Başkanı Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için yapılan oturum sırasında Kongre binasını basmıştı. Baskında protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1'i polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmiş, 140 polis ise yaralanmıştı.

Halkı isyana teşvikten azil talebiyle yargılanan eski Başkan Trump, geçtiğimiz yılın şubat ayında Senato'da yapılan oylamada aklanmıştı. Eski Başkan Trump, iki kez azil talebi ile yargılanan ilk başkan olmuştu. - MİCHİGAN

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Michigan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kongre baskınıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyetçi vali adayına gözaltı - Son Dakika

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