Son Dakika Haberleri: Kongre günü adaylıktan çekildi
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Kongre günü adaylıktan çekildi

2 saat önce

Bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek olan Balıkesirspor Baltok olağanüstü kongresi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

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Bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek olan Balıkesirspor Baltok olağanüstü kongresi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Balıkesirspor Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Rafet Çetinel adaylıktan çekildi.

Çetinel yaptığı açıklamada, "31.05.2019 tarihinde yapılacak olan Balıkesirspor kulübümüzün olağanüstü ilk toplantısında daha önce aday olduğumu açıklamıştım ancak bu süreç içerisinde ilk toplantıya kadar şartların oluşmamasından dolayı adaylıktan üzülerek çekilmek zorunda kaldım. Balıkesirspor camiasına duyrulur" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:23 Kaynak: İHA
Rafet Çetinel, Balıkesirspor, Spor
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