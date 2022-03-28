Kongre için Afyonkarahisar'a gelen iş insanları Ayazini köyünü gezdi - Son Dakika
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Kongre için Afyonkarahisar'a gelen iş insanları Ayazini köyünü gezdi

28.03.2022 18:35
Kongre için Afyonkarahisar'a gelen iş insanları Ayazini köyünü gezdi

"Gizemli Şehir Afyonkarahisar Uluslararası Yatırım" kongresi kapsamında kente gelen iş insanları, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü ziyaret etti.

"Gizemli Şehir Afyonkarahisar Uluslararası Yatırım" kongresi kapsamında kente gelen iş insanları, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, AA muhabirine, Afyonkarahisar Valiliğince "Gizemli Şehir Afyonkarahisar Uluslararası Yatırım" kongresi düzenlediklerini söyledi.

Kongreye 27 farklı ülkeden çoğunluğun Arap ülkesi olmak üzere iş insanlarını Afyonkarahisar'da bir araya getirdiklerini belirten Keklik, "Afyonkarahisar'ın yatırım potansiyelini, imkanlarını ve devletin, hükümetin yatırım yapacak iş insanlarına sunduğu teşvikleri inşallah en güzel şekilde aktaracağız." dedi.

Uluslararası alanda da ilin tanınmasını sağlayacaklarını ifade eden Keklik, şöyle konuştu:

"Bugün misafirleri, Frig medeniyetinin kalbi sayılan ve Vali Gökmen Çiçek'in önem verdiği ve çok büyük yatırımları Valilik olarak da yaptığımız Ayazini köyüne getirdik. Misafirleri gezdiriyoruz, çok memnunlar. Çünkü aralarında turizm alanında da yatırım yapmayı düşünen iş insanları var. İnşallah Afyonkarahisar'ın da turizm potansiyelini onlara en güzel şekilde aktarıp burada yatırım yapmalarına imkan sağlayacağız."

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Afyonkarahisar'da yatırım kongresi yapılacak Afyonkarahisar'da yatırım kongresi yapılacak

Karahisar, Yatırım, Turizm, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongre için Afyonkarahisar'a gelen iş insanları Ayazini köyünü gezdi - Son Dakika


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