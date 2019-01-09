Kongre Merkezi'ne Dönel Kavşak Yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte bir yandan yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da yol genişletme uygulamaları yapıyor. Bu kapsamda eski metal fabrikası Mannesman alanında kurulan kongre merkezine ulaşımı rahatlatmak için döner kavşak çalışması yapılıyor. Yapılan kavşak, trafiği rahatlatacağı gibi kongre merkezine gitmek isteyen vatandaşlara da büyük rahatlık sağlayacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK İÇİN

Sekapark'ın 1'inci ve 2'nci etabını birleştirecek olan kongre merkezi tamamlandığında, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Bu büyük organizasyonlarda da trafik yoğunluğunun oluşmaması ve davetlilerin rahat bir şekilde kongre merkezine ulaşmalarını sağlamak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Salim Dervişoğlu Caddesi üstünde eski metal fabrikası Mannesman alanı önüne döner kavşak çalışması başlattı.

DÖNÜŞLER RAHATLAYACAK

Çalışmaları devam eden döner kavşağın içerisinde 30 metre iç çapı ve 500 metre refüj bordür imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca kavşak için yapılacak olan taş duvar yapım işi kapsamında 500 metreküp taş malzeme kullanılacak. Büyükşehir'in kavşak çalışmaları sona erdiğinde Salim Dervişoğlu Caddesi'nden kongre merkezinin otoparkına dönüşler rahatlayacak.

650 ARAÇLIK OTOPARK

Mannesman fabrikasının Kongre Merkezine dönüştürülmesiyle Sekapark bir bütün haline geliyor. Tüm donanımıyla Kocaeli'nin ihtiyaçlarına karşılık verecek olan Kongre Merkezi, kültürel etkinliklerde çekim merkezi olacak. Proje tamamlandığında kongre merkezine tramvay, yaya ve taşıtla ulaşım sağlanabilecek. Kongre merkezinin 650 araçlık açık otoparkı da olacak.