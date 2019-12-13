Kongre turizmi 2020'ye kilitlendi

Türk turizminin gelir artırıcı en önemli dallarından biri olarak kabul edilen kongre turizminde 2020 yılı toparlanma yılı olacak.

Beş yıl öncesinde kongre turizminde ülke bazında ilk 20'de yer alan Türkiye ve şehir bazında ilk 10'da yer alan İstanbul, kamu ve özel sektörün ortak çabalarıyla sıralamada eski yerlerine dönmeye çalışıyor.



Türkiye Otelciler Birliği'den (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, TÜROB kongre, toplantı ve etkinlik sektörüyle ilgili bir araştırma raporu hazırladı.



Bu yılın da kongre turizmi açısından yavaş geçtiği ancak ufak da olsa bir hareketlenmenin başladığı vurgulanan raporda, Türkiye açısından tüm koşulların olumlu seyretmesi halinde 2020 yılının "toparlanma" yılı olmasının öngörüldüğü belirtildi.



Raporda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, kongre turizminin öncelikli ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, son 4 yıldır bu alanda ciddi bir gerileme yaşandığını kaydetti.



Eresin, kongre turizmindeki bu kritik değişimin turizm gelirlerine de ciddi bir negatif etki yarattığını aktararak, "2018 ve 2019'dan itibaren yavaş da olsa yükselme hareketiyle gelecek yıldan itibaren yeniden güçlenmeye başlayacağımızı öngörüyoruz. Gelecek yıl özellikle İstanbul'a ilgiyi çekecek etkinlikler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Yasal düzenleme yapılması gerekiyor"



Söz gelimi Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da gerçekleştirilecek olmasının hem gelirler hem şehrin reklamı açısından konaklama sektörüne nefes aldıracağını belirten Eresin, şöyle devam etti:

"En önemlisi de Avrupa pazarlarını harekete geçirici etkisi olacaktır. Kongreler konusunda, eski rakamlara dönüş açısından henüz alınacak çok yol var. MICE sektöründe biraz gelişme olduğunu düşünsek de birkaç olumlu gelişme dışında kesinleşmiş çok teklifler yok henüz. En azından talep alma noktasında bir hareket başladı diyebiliriz."

Eresin, Türkiye'nin kongre turizminde yeniden parlak günlerine dönmesi için ülkemize gelecek olanların kongre harcamalarının KDV'den muaf tutulması konusunda yasal düzenleme yapılmasının gerektiğini ifade ederek, "Konaklama vergisinin uygulamaya geçirilmesinin, sektörde oluşabilecek olumsuz algının yanında maliyet artışı nedeniyle kongre turizmine olumsuz etkileri olabilir." ifadesini kullandı.



Raporda altı çizilen hususlar



International Congress and Convention Association (ICCA) verilerine göre, 2018'de dünya çapında toplantı sayısı bir önceki yıla göre 168 binden 203 bine, katılımcı sayısı 4,8 milyondan 4,9 milyona çıktı. 2018 yılında dünya çapında kongre sayısı 12 bin 900 oldu. 2018'de en fazla kongreye 947 kongre ile ABD ev sahipliği yaparken, Türkiye 55 kongre ile bir önceki yıla göre 3 basamak düşerek 52. oldu.



Şehir bazında ilk sıraya Paris yerleşti. İstanbul 33 kongre ile 84. sırada, Antalya 12 kongre ile 225. sırada yer buldu. Türkiye'de kongre turizminde rekor yılı olan 2013'te, 146'sı İstanbul'da olmak üzere toplam 221 uluslararası toplantı düzenlendi. Türkiye, dünya sıralamasında 18. sırada yer aldı. Şehir bazında İstanbul 146 kongre ile 8. sırayı aldı.



Kongre turizminde dünya markası haline gelen Türkiye ve İstanbul, 2016'dan itibaren kan kaybetmeye başladı. 2016 itibariyle maalesef Türkiye, ülke bazında ilk 20'deki, İstanbul şehir bazında ilk 10'daki yerlerini kaybetti. Kongre ve toplantılara ev sahipliği konusunda otellerin ağırlığı giderek artıyor. Uluslararası toplantı ve kongrelerde öne çıkan alanlar tıp, mühendislik, iletişim, teknoloji, sosyal bilimler, müzik, çağdaş sanat ve spor olarak sıralanıyor. Bir kongre turisti normal bir turistten 3-4 kat daha fazla para harcıyor.