Kongre turizmi ve düğün organizasyonu temsilcileri Antalya'da yeni sezonu konuşacak - Son Dakika

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF'21) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, uluslararası toplantı, teşvik gezisi, konferans, kongre, etkinlik ve destinasyon düğünü gerçekleştiren sektörün temsilcilerinin Antalya'da buluşarak yeni sezonu konuşacağını bildirdi.

Ersoy, yaptığı açıklamada, dünya turizminin en önemli alanlarından olan toplantı, teşvik gezisi, kongre, konferans ve etkinlik (MICE) ile destinasyon düğün organizasyonu yöneticilerinin, Türk Hava Yolları ana partnerliğinde 18-22 Kasım'da Antalya'da bir araya geleceğini belirtti.

Forumu, uluslararası basın, blogger ve sosyal medya fenomenlerinin de takip edeceğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Kendi alanında en yaratıcı, en iddialı isimler ana sahnede deneyimlerini tüm katılımcılarla paylaşacak ve hepimizi düşünsel bir yolculuğa çıkaracaklar. Programımız dört gün sürecek. Amerika, Hindistan, İngiltere, İtalya, Lübnan ve Rusya gibi önemli ülkelerden katılım olacak. Yeni sezon da konuşulacak. Forumda 40 ülkenin MICE ve düğün planlayıcılarının yanı sıra uluslararası zincir oteller, hava yolu şirketleri, birbirlerini daha iyi tanımak ve karşılıklı iş geliştirmek için temaslarda bulunacaklar. "

İnventum Global Kurucu Ortağı Bünyat Özpak ise uluslararası MICE ve destinasyon düğün planlayıcılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiğini hatırlatarak, IMWF'21'in zorlu günlerin bitmeye başladığına dair bir işaret olduğunu, Antalya'dan tüm dünyaya pozitif mesaj verileceğini vurguladı.

İnventum Global Kurucu Ortağı Asil Akar da iş ortaklarını salgın sürecinde özlediklerini, güzel bir kavuşma olacağını ifade etti.