Kongre turizmi ve düğün organizasyonu temsilcileri Antalya'da buluştu - Son Dakika

Uluslararası toplantı, teşvik gezisi, konferans, kongre, etkinlik ve destinasyon düğünü gerçekleştiren sektörün temsilcileri, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nda (International MICE&Wedding Forum-IMWF'2022) bir araya geldi.

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde farklı etkinliklerle başlayan forumla, Türkiye'nin toplantı, konferans ve sergi, düğün gibi alanlardaki pazar payının artırılması hedefleniyor.

Türk Hava Yolları ana partnerliğinde gerçekleştirilen foruma, 31 ülkeden MICE ve düğün planlayıcılarının yanı sıra uluslararası zincir otelleri, tanıtım ofisleri ve hava yolu şirketlerinden 180 temsilci katıldı.

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, düzenlenen basın toplantısında, International MICE&Wedding Forum'un altıncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katılımcıların 100'e yakınının acente temsilcilerinden diğer kısmının da otelcilerden oluştuğunu vurgulayan Ersoy, "25 ülkeden acente, 6 ülkeden de otel müdürleri, tanıtım ofisi burada. 2022 bizim için hızlı başladı. Bu kadar hızlı bir talep artışı beklemiyorduk. Rusya- Ukrayna arasındaki savaştan maalesef bizler de etkileniyoruz." diye konuştu.

Hindistan pazarının çok aktif ve canlı gittiğini aktaran Ersoy, "Bu sene 3 Hint düğünü yaptık, 10 düğün daha yapılması kesinleşti. İlave düğünler de alacağız" dedi.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Hindistan'da yıllardır yaptığımız yoğun pazarlama faaliyetlerinin geri dönüşlerini alıyoruz. 5 bin kişilik bir toplantı grubu toplantısı için görüşmelerimiz devam ediyor. Hindistan-Türkiye arasında olumlu giden ilişkiler, turizme ve ticarete de iyi biçimde yansıyor. 1,3 milyar kişilik nüfusuyla yılda 27 milyon yurt dışına çıkan turist kapasitesiyle Hindistan kıymetli bir pazar. Önümüzdeki beş sene içinde 107 havalimanını açmayı planlıyorlar. Uçak siparişleri oldukça yüksek. Tüm ülkeler o kapasiteden pay alabilmek için yarış halindeler."

Toplantı hakkında bilgi veren Ersoy, yüz yüze ikili görüşmelerin yapılacağını, toplantıda belirli konuların ele alınacağını, otellere ve turistik cazibe yerlerine gezi düzenleneceğini aktardı.

Ersoy, katılımcıların toplantının ardından Kapadokya ve İstanbul'da da gezilere katılarak, Türkiye genelini deneyimleme imkanı bulacaklarını sözlerine ekledi.

Forum, 24 Nisan'da sona erecek.