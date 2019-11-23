Son Dakika Haberleri: Kongre üyelerinden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki
Son Dakika Dünya Kongre üyelerinden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki - Son Dakika Dünya

Kongre üyelerinden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki

6 saat önce

ABD'de 107 Kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektupta, yönetimin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine yönelik kararına katılmadığını belirtti.

Kongre üyelerinden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki, System.String[]

ABD'de 107 Kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektupta, yönetimin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine yönelik kararına katılmadığını belirtti.


ABD yönetiminin " İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği" yönündeki açıklamasına, Temsilciler Meclisindeki 107 Demokrat vekilden tepki geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:09 
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