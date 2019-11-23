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Kongre üyelerinden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki
6 saat önce
ABD'de 107 Kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektupta, yönetimin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine yönelik kararına katılmadığını belirtti.
ABD'de 107 Kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektupta, yönetimin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine yönelik kararına katılmadığını belirtti.
ABD yönetiminin " İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği" yönündeki açıklamasına, Temsilciler Meclisindeki 107 Demokrat vekilden tepki geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:09
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