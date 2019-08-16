Son Dakika Haberleri: Kongre üyesi Rashida Tlaib'den İsrail kararı
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Kongre üyesi Rashida Tlaib'den İsrail kararı

26 dakika önce

İsrail'in büyükannesini ziyaret etmesine insani gerekçeler dahilinde izin verdiği Rashida Tlaib, İsrail'in şartlı onayını reddederek ziyaretini gerçekleştirmeme kararı aldı.

Kongre üyesi Rashida Tlaib'den İsrail kararı, System.String[]
İsrail'in büyükannesini ziyaret etmesine insani gerekçeler dahilinde izin verdiği Rashida Tlaib, İsrail'in şartlı onayını reddederek ziyaretini gerçekleştirmeme kararı aldı. İsrail, ABD'li iki kadın Müslüman Kongre üyesi Rashida Tlaib ve İlhan Omar'ın Kudüs'ün doğusuna girmelerini yasaklama kararı aldıktan bir gün sonra Rashida Tlaib'in büyükannesini ziyaret etmesine insani gerekçeler dahilinde izin vermişti. İsrail'in izninin ardından Tlaib'ten İsrail'in şartlı onayına ret geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rashida Tlaib, "Baskıcı ve ırkçı politikalara boyun eğmeyeceğim" mesajı verdi. Filistinli asıllı Kongre Üyesi Tlaib paylaşımında, "Beni susturmak ve bana bir suçlu gibi davranmak benim için istediği şey değil. Bu baskıcı koşullar altında büyükannemi ziyaret etmenin ırkçılık, baskı ve adaletsizliğe karşı mücadele ettiğime inandığım her şeye aykırı olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı. İsrail hükümeti dün Kongre'nin ilk Müslüman kadın üyeleri olan Rashida Tlaib ve İlhan Omar'ın Kudüs'e gitme taleplerini İsrail'e karşı boykot hareketini destekledikleri için reddetmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise bugün attığı tweette, İsrail'in 2 kadının Kudüs'e gitmesine izin vermemesinin büyük zayıflık göstergesi olacağını belirtmişti. Bunun üzerine sabah saatlerinde açıklama yapan İsrail, Rashida Tlaib'in büyükannesini ziyaret etmesine insani gerekçeler dahilinde izin verdiğini açıklamıştı.
(İHA)
İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
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