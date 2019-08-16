Kongre üyesi Rashida Tlaib'den İsrail kararı
26 dakika önce
İsrail'in büyükannesini ziyaret etmesine insani gerekçeler dahilinde izin verdiği Rashida Tlaib, İsrail'in şartlı onayını reddederek ziyaretini gerçekleştirmeme kararı aldı.
İsrail Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
'in büyükannesini ziyaret etmesine insani gerekçeler dahilinde izin verdiği Rashida Tlaib, İsrail'in şartlı onayını reddederek ziyaretini gerçekleştirmeme kararı aldı. İsrail, ABD'li iki kadın Müslüman Kongre üyesi Rashida Tlaib ve İlhan Omar'ın Kudüs
'ün doğusuna girmelerini yasaklama kararı aldıktan bir gün sonra Rashida Tlaib'in büyükannesini ziyaret etmesine insani gerekçeler dahilinde izin vermişti. İsrail'in izninin ardından Tlaib'ten İsrail'in şartlı onayına ret geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rashida Tlaib, "Baskıcı ve ırkçı politikalara boyun eğmeyeceğim" mesajı verdi. Filistinli asıllı Kongre Üyesi Tlaib paylaşımında, "Beni susturmak ve bana bir suçlu gibi davranmak benim için istediği şey değil. Bu baskıcı koşullar altında büyükannemi ziyaret etmenin ırkçılık, baskı ve adaletsizliğe karşı mücadele ettiğime inandığım her şeye aykırı olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı. İsrail hükümeti dün Kongre'nin ilk Müslüman kadın üyeleri olan Rashida Tlaib ve İlhan Omar'ın Kudüs'e gitme taleplerini İsrail'e karşı boykot hareketini destekledikleri için reddetmişti. ABD Başkanı Donald Trump
ise bugün attığı tweette, İsrail'in 2 kadının Kudüs'e gitmesine izin vermemesinin büyük zayıflık göstergesi olacağını belirtmişti. Bunun üzerine sabah saatlerinde açıklama yapan İsrail, Rashida Tlaib'in büyükannesini ziyaret etmesine insani gerekçeler dahilinde izin verdiğini açıklamıştı.
(İHA)
Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı, 4 bin 827 TL ceza yedi İsrail'den Müslüman kongre üyelerine giriş yasağı Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti Son dakika! Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz