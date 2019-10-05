Son Dakika Haberleri: Kongredeki Demokratlar Beyaz Saray'dan Ukrayna belgelerini istedi
Son Dakika Güncel Haber

Kongredeki Demokratlar Beyaz Saray'dan Ukrayna belgelerini istedi

49 dakika önce

ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'a yönelik başlattıkları azil soruşturması kapsamında, Beyaz Saray'dan Trump'ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile olan görüşmelerine ilişkin belgeleri talep etti.

Kongredeki Demokratlar Beyaz Saray'dan Ukrayna belgelerini istedi, System.String[]

ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'a yönelik başlattıkları azil soruşturması kapsamında, Beyaz Saray'dan Trump'ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile olan görüşmelerine ilişkin belgeleri talep etti.

ABD'de devam eden azil soruşturması süreci hız kazanırken Demokratlar, kritik bir adım atarak Beyaz Saray'dan resmen Ukrayna belgelerini istedi.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi imzasıyla Beyaz Saray Özel Kalem Vekili Mick Mulvaney'e gönderilen mektup, azil süreci açısından önemli bir dönüm noktası kabul ediliyor.

Mektupta, Trump'ın Ukrayna lideri ile olan görüşme belgelerinin ve ilgili diğer dokümanların, yasa ihlali olup olmadığının anlaşılması için ilgili komiteye gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Öte yandan Kongredeki Demokratlardan kendisine Ukrayna ile ilgili belgeleri teslim etmesi daveti gelen Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ekibi, bu tür bir talebi ciddiye almadıklarını açıkladı.

Demokratlar ise Beyaz Saray'ın kendilerine herhangi bir yanıt vermemesinin "adaletin engelleme" suçu kapsamında başlı başına bir "azil sebebi" olabileceğini iddia ediyor.

Trump sıcak bakmıyor

Konuyla ilgili henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmazken, Trump dünkü bir açıklamasında, Kongredeki Demokratlardan gelecek bu tür taleplere yanıt vermeyebileceğini vurgulamıştı.

Trump, ancak Demokratların azil soruşturması oylamasını Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapması durumunda soruşturmaya katılabileceğini ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü
Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Çevreci Greta, Putin'in eleştirisiyle biyografisini güncelledi: Kibar ama yeterince bilgilendirilmemiş bir ergen İflasını açıklayan ABD'li giyim devi Forever 21'e Sivaslı iş insanı talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 03:38:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kongredeki Demokratlar Beyaz Saray'dan Ukrayna belgelerini istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]