Kongrelere katılan öğrencilere sertifikaları verildi - Son Dakika

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Kongrelere katılan öğrencilere sertifikaları verildi
6 saat önce
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Muğla Şubesi, Kocaeli'de düzenlenen 5. Enerji Verimliliği ile Denizli Şubesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bakım Teknolojileri kongrelerine katılan 49 öğrenciye sertifika verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:13 Kaynak: İHA
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Muğla Şubesi, Kocaeli'de düzenlenen 5. Enerji Verimliliği ile Denizli Şubesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bakım Teknolojileri kongrelerine katılan 49 öğrenciye sertifika verdi.
Sertifika töreninde meslekte 25. yılını dolduran Yatağan Belediye Başkanı Makine Mühendisi Mustafa Toksöz'e plaket verildi. Toksöz plaketi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Madran'ın elinden aldı. - MUĞLA
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