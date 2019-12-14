Kongrelere katılan öğrencilere sertifikaları verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kongrelere katılan öğrencilere sertifikaları verildi - Son Dakika

Kongrelere katılan öğrencilere sertifikaları verildi

6 saat önce

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Muğla Şubesi, Kocaeli'de düzenlenen 5. Enerji Verimliliği ile Denizli Şubesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bakım Teknolojileri kongrelerine katılan 49 öğrenciye sertifika verdi.

Kongrelere katılan öğrencilere sertifikaları verildi, System.String[]

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Muğla Şubesi, Kocaeli'de düzenlenen 5. Enerji Verimliliği ile Denizli Şubesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bakım Teknolojileri kongrelerine katılan 49 öğrenciye sertifika verdi.


Sertifika töreninde meslekte 25. yılını dolduran Yatağan Belediye Başkanı Makine Mühendisi Mustafa Toksöz'e plaket verildi. Toksöz plaketi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Madran'ın elinden aldı. - MUĞLA

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Makine Mühendisleri Odası, Kocaeli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:13 Kaynak: İHA
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