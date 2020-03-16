"Kongrelerimiz ve kurultayımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kongrelerimiz ve kurultayımız ileri bir tarihe ertelenmiştir' - Son Dakika

"Kongrelerimiz ve kurultayımız ileri bir tarihe ertelenmiştir"

6 saat önce

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Öncelikle hedefimiz salgının bulaşmasını önleyerek vatandaşlarımızın hastaneye düşmesini engellemek olmalıdır.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Öncelikle hedefimiz salgının bulaşmasını önleyerek vatandaşlarımızın hastaneye düşmesini engellemek olmalıdır. Karşımızdaki sorun basit bir sorun değildir. Dilediğimiz gibi yaşayamayacağımız yeni bir normalle karşı karşıyayız. Bu çerçevede parti meclisimizin verdiği yetkiyle merkez yönetim kurulumuz tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe ertelemiştir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. Öztrak, korona virüs salgınıyla mücadele için topluma önemli görevler düştüğünü belirtti.

Tüm çabalara rağmen virüsün Türkiye'ye geldiğini aktaran Öztrak, "İnsanlarımıza yurt dışına çıkmayın derken binlerce yurttaşımızın umreden dönüş gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldık. Burada ciddi bir zafiyet olduğu yurdun dört bir yanına yayılmış durumda. Son gelen kafileler için ise gerekli fiziki yalıtım ve karantina altyapısının hazırlanmadığı anlaşılıyor" diye konuştu.

Eğlence mekanlarının faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulduğunu hatırlatan Öztrak, "Esas mesele eğlencenin yasaklanması değil, hastalığın yayılmasının önlenmesi için insanların yakın mesafede bulunmasının engellenmesi. Bilime kulak vererek, insanlarımızın birbirine yakın olduğu alanlarda gerekli tedbirlerin neden henüz alınmadığını merak ediyoruz. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Bu çerçevede alışkanlıklarımızdan gelenek ve göreneklerimizden bir süreliğine fedakarlık etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ertelendiğini açıklayan Öztrak, "Olağanüstü zamanlar olağanüstü tedbirler gerektirir. Burada görev devlete düştüğü kadar halkımıza da düşmektedir. Öncelikle hedefimiz salgının bulaşmasını önleyerek vatandaşlarımızın hastaneye düşmesini engellemek olmalıdır. Karşımızdaki sorun basit bir sorun değildir. Dilediğimiz gibi yaşayamayacağımız yeni bir normalle karşı karşıyayız. Bu çerçevede parti meclisimizin verdiği yetkiyle merkez yönetim kurulumuz tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe ertelemiştir" ifadelerini kullandı.

(Neşra Durmaz/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı         
11:48
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında         
11:45
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:21:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kongrelerimiz ve kurultayımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]