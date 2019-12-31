Kongreye giden deveciler başkanlarını değiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kongreye giden deveciler başkanlarını değiştirdi - Son Dakika

Kongreye giden deveciler başkanlarını değiştirdi

6 saat önce

Merkezi Aydın'da bulunan Deveciler Federasyonu kongreye gitti.

Kongreye giden deveciler başkanlarını değiştirdi, System.String[]

Merkezi Aydın'da bulunan Deveciler Federasyonu kongreye gitti. Sandık başına giden deveciler Federasyon Başkanları olan aynı zamanda İncirliova Belediye Başkanı Aytekin kayayı değiştirerek Ögür Dülger'i seçti. Kongrede çeşitli kararlar alınırken deveciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'somut olmayan kültürel miras' paylarını almak ve tüm develere kimlik verilmesi için çalışma yapacaklarını belirttiler.


Aydın Efeler İlçe Merkezi'nde Işıklı'da bulunan Deveciler Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen genel kurula Türkiye'nin değişik illerinde bulunan Deveciler Derneği'nin genel kurul üyeleri katıldı. Kongrede Federasyon'un mevcut Başkanı ve aynı zamanda İncirliova Belediye Başkanı olan Aytekin Kaya ile Germencik Ortaklar Mahallesi devecilerinden Özgür Dülger aday oldu.


Akşam saatlerine kadar devam eden genel kuruldu, zaman zaman ateşli konuşmalar yapıldı. Federasyonunun kurucusu olan Metin Çetin, kongrede yaptığı konuşma ile mevcut Başkan Aytekin Kaya'ya sitem ederek ekmeğini devecilikten kazanan bazı gariban vatandaşların haklarının yendiğini belirterek, başkan Kaya'ya sitem etti.


Kongrede, aynı ilçe sınırlarında birden faza devecilik derneğinin daha az faaliyet göstereninin kapatılması gündeme gelirken, Kültür Bakanlığı'ndan devecilere somut olmayan kültürel miras payının ödenmesi için girişimlerde bulunulması karara bağlandı. Bu arada develerin kızgınlık döneminin sona erdiği mart ayından itibaren de Türkiye'deki tüm pehlivan develerin kimliklendirilmesi için çalışma başlatılması yönünde karar alındı.


Konuşmaların ardından gidilen seçimlerde Türkiye Deveciler Federasyonu başkanlığına Özgür Dülger getirildi. Kongrede oldukça güçlü görünen mevcut başkan ve aynı zamanda devecilerin en yoğun olduğu bölge olan İncrliova'nın da belediye başkanı Aytekin Kaya 54 oy alırken, rakibi Özgür Dülger 72 oy aldı. - AYDIN

Aytekin Kaya, İncirliova, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un en çok aranan şarkıcıları
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:16 Arızalanan aracının motoru için başka bir aracı çaldı (2) - Son Dakika
17:16 Sudan'ın Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları şiddetlendi - Son Dakika
17:16 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı - Son Dakika
17:11 Başkan Aras 2019'un son gününde özel öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
17:11 Yılbaşı öncesinde Kastamonu'da pastırma satışları patladı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:21:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kongreye giden deveciler başkanlarını değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]