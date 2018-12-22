Königspalast' Artık 'Yayla Arena'

39 YIL önce Krefeld'de kücük bir aile sirketi olarak gıda sektörüne adım atan Yayla Türk, Avrupa genelinde binlerce markette ürünleriyle hizmet verirken, sosyal yardım projeleriyle de kentte ön plana çıkıyor.

39 YIL önce Krefeld'de kücük bir aile sirketi olarak gıda sektörüne adım atan Yayla Türk, Avrupa genelinde binlerce markette ürünleriyle hizmet verirken, sosyal yardım projeleriyle de kentte ön plana çıkıyor. Yayla Türk, 'Krefelder Pinguin' buz hokeyi ve 'Krefeld Uerdingen'e yaptığı sponsorluklardan sonra şimdi de kentin simgesi olan Königspalast'a sponsor oldu. Merkezin adı artık 'Yayla Arena'. Sponsorlukla ilgili imza töreninde konuşan Krefeld Belediye Başkan Yardımcısı Gisela Klaer, "39 yıl önce Krefeld'de kurulan, bugün Avrupa çapında dev bir marka haline gelen, şehrimizdeki birçok spor kulübüne sponsorluk yaparak gençlerimize destek olan ve bugün de şehrimizin simgesi olan bu çok amaçlı kültür merkezimize isim sponsorluğu yapan Yayla Türk'e ve sahibi Sayın Zekeriya Yasemin'e Krefeld halkı adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi



Zekeriya Yasemin, çocukları Fulya ve Kutlay Yasemin, Genel Müdür Ethem Çolakoğlu, Yayla Pazarlama Müdürü Tülay Ünal, Yayla yöneticileri Cemal Gürkan ve Metin Gökalp, Krefeld Belediye Başkan Yardımcısı Gisela Klaer, Krefeld Belediye Beclis Üyesi Mustafa Ertürk, Seidenweberhaus GmbH Müdürü Paul Keusch, Krefeld şehir idaresinden Hans Butzen bir arada.



'YAYLA DEMEK, KREFELD DEMEKTİR'



Yayla Türk kurucusu Zekeriya Yasemin ise şunları söyledi: "Yayla Arena'ya hoş geldiniz. 48 yıldan beri Krefeld'de yaşıyorum. Buraya çocuk yaşta gelip şu anda bu toplumun bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Yayla Türk, Krefeld'de kurulmuş, 39 yıldır tüm Avrupada'ki süpermarketlerde kaliteli ve sağlıklı 400 farklı gıda ürünüyle hizmet veren bir markadır. Bugün şirketimi yöneten çocuklarım, ben Krefeld'e geldiğimde henüz hayatta değillerdi. Yayla demek, Krefeld demektir, Krefeld demek Yayla demektir. Yayla ailesi olarak, Krefeld Belediyesi ve halkıyla bugünlere gelmekten onur duyuyoruz. Anadolu'nun farklı tatlarını leziz ve hijyenik koşullarda Avrupa'ya getiren Yayla, aynı zamanda farklı kültürleri de birleştirmektedir.



Şirket olarak yaptığımız sosyal yardım projeleri, bölgemizin kültürel ve sportif faaliyetlerinin gelişimine önemli katkıda bulunuyor. Dost iki ülke arasındaki mevcut ekonomik iş birliğinin de her iki tarafın yoğun çabaları sonucunda güçlenerek artacağına inancım sonsuzdur."



Königspalast salonunu yöneten Seidenweberhaus GmbH'nin Genel Müdürü Paul Keusch, Zekeriya Yasemin'e bir plaket verdi. Törende, üstünde Yayla Arena yazan pasta kesildi.



'KREFELD'İN SEMBOLÜ OLACAK'



"Bizim gibi Krefeld'in bir parçası olan 'Krefelder Pinguin' ve 'Krefeld Uerdingen' takımlarına yaptığımız sponsorluğun yanı sıra şimdi de kentin simgesi olan Königspalast'ın isminin 7 yıl boyunca toplumun her kesiminin kucaklanacağı 'Yayla Arena' olarak adlandırılması, bize ayrı bir gurur vermektedir. Bu iş birliğiyle birlikte Yayla ismi, Krefeld şehrinin bir sembolü olacaktır. Bu iş birliğine büyük destek veren Krefeld Belediye Başkanı ve çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bu fırsatla, Alman dostlarımızın Noel bayramını da kutluyor, ayrıca yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum."



Yayla Türk'ün kurucusu ve sahibi Zekeriya Yasemin



Yayla Türk CEO'su Kutlay Yasemin, Tülay Ünal, Metin Gökalp, Fulya Yasemin, Zekeriya Yasemin, Ethem Çolakoğlu, Cemal Gürkan.

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