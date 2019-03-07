Son Dakika Haberleri: Konkordato İlanları Yüzde 50'nin Üzerinde Düştü

Konkordato İlanları Yüzde 50'nin Üzerinde Düştü

2 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordato ilanlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş ve 43,5 milyar liralık kredi büyümesiyle şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performansla geride bıraktıklarını bildirdi.

Konkordato İlanları Yüzde 50'nin Üzerinde Düştü, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordato ilanlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş ve 43,5 milyar liralık kredi büyümesiyle şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performansla geride bıraktıklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7 bankanın geçen yılın son çeyreğinde konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlattığını anımsatarak, 48 firmanın feragatle konkordatodan çıktığını ifade etti. Bakan Albayrak, "Red, feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı." bilgisini verdi.

Ayrıca, 5,4 milyar liralık kredinin konkordatodan kurtulduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar liralık kredi büyümesi ile şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performansla geride bıraktık. Çok yakın sürede yaklaşık 4,5 milyar lira kredinin yapılandırılarak konkordatodan çıkması sağlanacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı Bakan Albayrak: Şubat Ayını Güçlü Bir Performansla Geride Bıraktık

Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 13:09:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konkordato İlanları Yüzde 50'nin Üzerinde Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]