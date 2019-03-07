Son Dakika Haberleri: Konkordato İlanları Yüzde 50'nin Üzerinde Düştü"

Konkordato İlanları Yüzde 50'nin Üzerinde Düştü"

18 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordatolardan çıkışların hızlandığını kaydederek, "Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" dedi.

Konkordato İlanları Yüzde 50'nin Üzerinde Düştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordatolardan çıkışların hızlandığını kaydederek, "Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Güncel
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