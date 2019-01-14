Konkordato Kararı Alan Kişi ve Kurumlar Hangi Haklara Sahip Olurlar?
1 saat önce
Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Konkordato kararı alan kişi ve kurumların sahip oldukları hakları sıralayan İhsanoğlu, "Konkordato kararı almış olan bir borçlu şirket veya borçlu hakkında öncelikle iflas yoluyla takip başlatılamıyor. Kısacası bütün hukuki enstrümanlar borçlu lehine dondurulmuş oluyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32
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