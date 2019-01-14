Konkordato Ne Zaman Sonuçlanır?
1 saat önce
Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Konkordato veren şirketleri bekleyen süreci anlatan İhsanoğlu, "Konkordato başvurusunun ardında dilekçenin kabulü ile geçici mühlet süresini aldıktan sonra şirkette bir iyileşme görülmez ise tayin edilen komiserin raporuyla birlikte mahkeme kararı ile bu süreç sona erdirilebilir" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32
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