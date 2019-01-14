Konkordato Nedir?
1 saat önce
Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Konkordato hakkında merak edilenleri cevaplayan İhsanoğlu, şöyle konuştu: "Ödeme güçlüğü içerisindeki sermaye şirketlerini sürat ile hukuki koruma altına alabilmektir."
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32
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