Son Dakika Haberleri: Konkordatoda üç mahkeme üç ayrı karar

Konkordatoda üç mahkeme üç ayrı karar

34 dakika önce

Bir firmanın karşılıksız çeki için üç mahkemeden "beraat", "durdurma" ve "mahkumiyet" kararı çıktı.

Konkordatoda üç mahkeme üç ayrı karar, System.String[]
Bir firmanın karşılıksız çeki için üç mahkemeden "beraat", "durdurma" ve "mahkumiyet" kararı çıktı. (Veysel Ağdar)
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 05:09 
Ekonomi
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