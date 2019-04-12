Konkordatoda üç mahkeme üç ayrı karar

Bir firmanın karşılıksız çeki için üç mahkemeden "beraat", "durdurma" ve "mahkumiyet" kararı çıktı.

Bir firmanın karşılıksız çeki için üç mahkemeden "beraat", "durdurma" ve "mahkumiyet" kararı çıktı. (Veysel Ağdar)

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