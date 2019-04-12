Konkordatoda üç mahkeme üç ayrı karar
34 dakika önce
Bir firmanın karşılıksız çeki için üç mahkemeden "beraat", "durdurma" ve "mahkumiyet" kararı çıktı.
Bir firmanın karşılıksız çeki için üç mahkemeden "beraat", "durdurma" ve "mahkumiyet" kararı çıktı. (Veysel Ağdar)
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 05:09
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