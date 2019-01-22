Son Dakika Haberleri: Konkordatoya Başvurmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri Neler?

Konkordatoya Başvurmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri Neler?

1 saat önce

Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Konkordato başvuran şirket veya şahısları kötü niyetli olabilecekleri ihtimaline vurgu yapan İhsanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Konkordato düzenlemesi her ne kadar şirketleri korumaya yönelik getirilmiş olsa bile bunlar 3. şahısların alacaklarını vadesi ile alamama durumunu doğurmaktadır. Bu durum kötüye kullanılabilir ancak titiz bir çalışma ile bunun önüne geçilebileceğine inanıyorum."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:32 

TV, Sektörel, Ekonomi
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