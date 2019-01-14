Son Dakika Haberleri: Konkordatoya Kişi ve Şirketler Nasıl Başvurabilir?

Konkordatoya Kişi ve Şirketler Nasıl Başvurabilir?

1 saat önce

Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Konkordatoya başvuruların nasıl yapılması gerektiğine dair önemli bilgiler aktaran İhsanoğlu, şunları kaydetti: "Konkordatoya başvuracak alacaklı veya borçlular, şirket veya şahıs olarak Asliye Ticaret Mahkemesine dilekçe yoluyla başvurur. Konkordato projesi ile başvurulan dilekçeye mahkeme 3-5 aylık geçici mühlet veriyor ve bir komiser tayin ediyor. Konkordato komiserinin sunduğu rapora göre olumlu veya olumsuz bir karar veriliyor."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32 

TV, Sektörel, Ekonomi
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