KONSEM'de yeni dönem heyecanı

Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) güz dönemi kursları başladı. 31 farklı branşta açılan 117 kursta, 3 bin 19 kursiyer eğitim alıyor.



Konyaaltı Belediyesi KONSEM kurslarında yeni dönem heyecanı yaşanıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde KONSEM'in yeni eğitim-öğretim yılında seramik, ahşap, Rusça, resim, yağlı boya, işaret dili, bağlama, gitar, cilt bakımı, manikür, takı yapımı, fotoğrafçılık, keman, İngilizce, halk oyunları, piyano, yoga, pilates, zumba, çocuk tiyatrosu, bale, Türkçe, güreş, okçuluk, taekwondo, futbol, tenis, dikiş-nakış ve fitness kurslarıyla kapılarını açtı. KONSEM'de 31 farklı branşta açılan 117 kursta toplam 3 bin 19 kursiyer eğitim alıyor.



31 branşta 117 kurs



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kursların yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Yeni eğitim öğretim yılında açtığımız kurslarımıza 3 bin 19 kursiyerimiz başladı. Bu kurslarımızla vatandaşlarımız sosyal ve kültürel yönlerini geliştirerek, mesleki beceri kazanıyorlar. Kursiyerlerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bütün kurs merkezlerimizde yeniden düzenledik. Konyaaltı halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



Kadınlar evde tıkılıp kalmıyor



Resim kursuna katılan Özlenen Kurt ise 4 yıldır KONSEM kurslarına katıldığını söyleyerek, "Konyaaltı Belediyesi ve başkanımıza teşekkür ederiz. Daha önce ahşap boyama, takı yapımı kurslarına geldim. Bu yıl resim kursuna devam ediyorum. Kurslar ile hem sosyalleşiyoruz, hem de üretken oluyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz. Kadınlar artık evde tıkılı kalmıyor, buraya gelerek el becerilerini geliştiriyorlar ve içlerindeki sanatsal yetenekleri keşfediyor. KONSEM'e geldiğimim için çok mutluyum. Kurslara geldikten sonra yeteneklerimi fark ettim. Aldığım eğitimlerle kendimi geliştirdim. Yaptığım ürünleri sergilerde sattım, internette yayınlıyorum" diye konuştu.



Saz kursuna katılan Leyla Ayar ise ilk dersler olmasına rağmen kursun çok faydalı olduğunu, daha önce katıldığı seramik kursunda ortaya güzel ürünler çıkardığını ve kursların bireysel olarak zenginlik kazandırdığını söyledi.



El becerileri ticarete dönüşüyor



Dikiş-nakış kursiyerlerden Aysun Yılmaz da, "Kurslardan çok memnunuz. Kadınların, ev hanımlarının boş vakitlerini burada geçirip bir şeyler öğrenmeleri çok güzel. Bunları değerlendirerek, el emekleri ile ticarete başlayan kadınlar var. Bu çok güzel bir şey" dedi.



İşaret dili kursiyerleri Cüneyt Küçükoğlu ise, "Böyle kurslar daha fazla sayıda olursa daha çok insana ulaşır. İşaret dili kursunu bitirdikten sonra bu mesleği yapmak isteyen kişiler olacaktır. 2016 yılında eşimin isteği ile işaret dili kursuna başladım. Kurstan sonra işaret dili üzerine bir süre uğraştık. Bunun hakkında bir yazılım yaptık ve şu an ortalama 170 bin kişi kullanıyor. İşaret dili hocalığı yapmak istediğim için bu kursa katıldım" diye konuştu. - ANTALYA