KONSEM yeni yıla dolu dolu girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KONSEM yeni yıla dolu dolu girdi - Son Dakika

KONSEM yeni yıla dolu dolu girdi

6 saat önce

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM)'nde açılan meslek-sanat ve hobi kursları, 2 bin 921 kursiyerin katılımıyla devam ediyor.

KONSEM yeni yıla dolu dolu girdi, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM)'nde açılan meslek-sanat ve hobi kursları, 2 bin 921 kursiyerin katılımıyla devam ediyor.


Konyaaltı Belediyesi, sanat ve mesleki eğitim kurslarına aralıksız devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi çatısı altında Doyran, Çakırlar, Gürsu, Uncalı, Toros ve Liman Mahallelerinde yer alan kurs merkezlerinde 2 bin 921 öğrenci, sosyal-sanat ve mesleki alanda eğitim görüyor. Özellikle resim, ahşap, dikiş-nakış, el-ayak bakımı gibi el becerisi kurslarına büyük ilgi gösteren kursiyerler ortaya çıkardıkları eserlerle dikkat çekiyor.


Yabancı uyruklu vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği KONSEM'de Rusya, Ukrayna, İran, Irak, Afkanistan, Tacikistan gibi bir çok ülke vatandaşı Türkçe kursuna katılıyor. "Türkçe kursunda çok mutluyum" diyen Rusya vatandaşı Maria Losveutova Türkçe konuşmayı bu kurs yardımıyla öğrendiğini söyledi. Maria Losveutova artık çok daha rahat iletişim kurabildiğini kaydetti.


Kuaför kursunda yaklaşık 3 aydır eğitim gördüğünü dile getiren Selma Soy, bu kursa hobi olarak başladığını ve üç ay gibi kısa süre içinde kendisinin dahi hayal edemeyeceği bir noktaya geldiğini söyledi. Artık bir iş yeri açmayı ve evine destek olmayı istediğini dile getiren Selma Soy, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e kendilerine bu fırsatı verdiği için teşekkür etti.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, KONSEM'de sanat ve mesleki bilgi edinmek isteyen 7'den 70'e herkesin kendine uygun bir kurs bulabildiğini söyledi. Bağlama, gitar, keman, cilt bakımı, halk oyunları, yağlı boya, pilates, dikiş-nakış ve ahşap süsleme gibi bir çok farklı branşta kurs açtıklarını belirten Başkan Semih Esen, bu kurslara katılan bazı ev kadınlarının edindikleri becerilerle aile ekonomilerine de katkı sağladığına dikkati çekti. Yeni yılın ilk günlerinde öğrencilerin kurslara eksiksiz katılımlarını da takdirle karşıladığını ifade eden Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak bu kursları geliştirerek artıracaklarını bildirdi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
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